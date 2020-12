Covid, Consiglio di Stato: sì cura con l'idrossiclorochina

Italy Photo Press

Sì del Consiglio di Stato all'idrossiclorochina per la cura del Covid-19, solo su prescrizione e non rimborsabile. La terza sezione ha infatti accolto, in sede cautelare, il ricorso di un gruppo di medici di base e ha sospeso la nota del 22 luglio 2020 di Aifa che vietava la prescrizione off label, cioè per un uso non previsto dal bugiardino, dell'idrossiclorochina per la lotta al coronavirus.