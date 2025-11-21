Sant'Anastasia (Napoli), scontro tra stuntman durante uno spettacolo acrobatico: un morto | Spettatori sotto shock: l'incidente davanti ai loro occhi

Incidente mortale a Sant'Anastasia, nel Napoletano, dove uno spettacolo acrobatico dell'Imperial Royal Circus si è trasformato in tragedia. Secondo una prima ricostruzione, tre motociclisti professionisti si sono scontrati durante un numero acrobatico. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave. La vittima aveva 26 anni ed era di nazionalità cilena. Il secondo stuntman coinvolto, di origini messicane, ha 43enne ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale del Mare: è in pericolo di vita. Il terzo, anche lui 26enne ma colombiano, è cosciente e al momento sta bene. Il drammatico incidente è avvenuto davanti agli occhi degli spettatori, molti dei quali bambini.