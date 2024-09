Incidente stradale mortale nella notte a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Intorno alle 2, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto con alla guida un 20enne si è scontrata con uno scooter a bordo del quale viaggiavano un 17enne e un 16enne. Il 17enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Frattamaggiore, dove è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. Il 16enne è ricoverato in terapia intensiva ed è in pericolo di vita.