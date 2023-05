Napoli, si ripete il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro

Subito dopo ha preso il via la processione degli "Infrascati" che, attraversando il centro storico, arriva alla Basilica di Santa Chiara

L'annuncio dell'avvenuto prodigio, fatto dall'arcivescovo della città, don Mimmo Battaglia, ai fedeli riuniti nel Duomo, è stato seguito dal tradizionale sventolio del fazzoletto bianco. Subito dopo ha preso il via la processione degli "Infrascati" che, attraversando il centro storico, arriva alla Basilica di Santa Chiara.

Il prodigio della liquefazione del sangue del santo avviene tre volte l'anno: il 19 settembre, data in cui fu decapitato il martire nel 305 d.C.; il 16 dicembre, nell'anniversario di una terribile eruzione del Vesuvio del 1631 arrestata, secondo credenza popolare, per intercessione del Santo; e la prima domenica di maggio, in ricordo della traslazione delle spoglie mortali da Pozzuoli alle catacombe di Capodimonte.