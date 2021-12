Napoli, sale in autobus senza mascherina e aggredisce il conducente

ansa

Follia in autobus a Napoli: un uomo è salito a bordo senza la mascherina e, quando il conducente gli ha chiesto di indossarla, ha dato in escandescenze sputando contro l'autista e insultandolo. "L'ennesimo episodio di aggressione contro un nostro conducente - denuncia l'esponente del Coordinamento regionale Usb Lavoro privato Marco Sansone -. E' diventato impossibile per il nostro personale front line lavorare in sicurezza".