Usa, non mette la mascherina, tossisce in faccia all'autista Uber e poi lo aggredisce: rischia 16 anni di carcere

Il 7 marzo, l'autista di Uber Subhakar Khadka ha preso a bordo tre clienti. Quando si è accorto che una delle ragazze non indossava la mascherina ha detto loro che non poteva proseguire finché non l'avesse indossata. Ne è scoppiata una discussione. La donna, Arna Kimiai, 24 anni, ha tossito in faccia all'autista, ha cercato di strappargli il telefono dal cruscotto per poi rompergli la mascherina. Una volta fuori dall'auto, ha riferito l'autista, una delle donne, Malaysia King, 24 anni, ha spruzzato dentro al finestrino aperto spray al peperoncino. E' accaduto a San Francisco. Kimiai è stata arrestata e rischia fino a 16 anni di prigione e una multa di 3mila dollari.