Usa, i figli sono positivi e non mettono la mascherina: lei li prende a calci e pugni

Arrestata - La Boone, descritta come un'alcolista, tre arresti alle spalle per violenza domestica, si è scatenata contro i tre figli che non volevano saperne di tenere la mascherina: ne ha schiaffeggiato uno, ha preso a calci il secondo e cercato di strangolare il terzo. Fermata poi in strada dalla polizia, non ha voluto rispondere alle domande. E' nata una colluttazione con gli agenti, che l'hanno ammanettata dopo averla colpita con una pistola stordente.

Aggressioni su minori - Per lei le accuse sono abusi e aggressioni su minori, oltre a comportamento disordinato e resistenza all'arresto. Incarcerata nella prigione della contea di Maricopa, è stata liberata dopo il pagamento di una cauzione di 4mila euro.