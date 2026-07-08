Napoli, entra nel Duomo e ruba il copricapo di San Gennaro: rincorso e arrestato 43enne
A bloccare il ladro, una pattuglia dell'esercito: i militari hanno individuato l'uomo e l'hanno trattenuto fino all'arrivo dei carabinieri
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Un uomo è entrato nel Duomo Napoli, si è avvicinato alla statua di San Gennaro, ha rubato il copricapo e si è dato alla fuga. Sfortunatamente per il ladro, un 43enne di origine straniera, la scena non è passata inosservata. Il custode ha lanciato l'allarme: l'uomo è stato bloccato da una pattuglia dell'esercito, che lo ha rincorso e bloccato in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Il ladro è stato arrestato: dovrà rispondere di tentato furto aggravato.
I fatti
Mischiandosi tra i fedeli e turisti, il 43enne ha camminato tra le navate del Duomo, ha raggiunto l'altare della Cappella dedicata al patrono di Napoli e ha allungato le mani verso il busto di San Gennaro, completo di mitra. Con un celere gesto ha afferrato il prezioso copricapo vescovile e si è dato alla fuga, approfittando di turisti e fedeli che affollavano la cattedrale. Il custode è riuscito a notare la scena e ha immediatamente allertato il numero di emergenza. La centrale operativa del comando provinciale di Napoli ha individuato l'uomo grazie alle telecamere presenti davanti al sagrato e ha allertato via Radio la pattuglia dell'Esercito, impegnata nell'operazione Strade sicure. I militari, seguendo le indicazioni dell’operatore, hanno così rincorso e bloccato il 43enne. Pochi istanti dopo sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e hanno arrestato l'uomo. Recuperato il cimelio, il 43enne risponderà di tentato furto aggravato ed è ora in attesa di giudizio.