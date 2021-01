Napoli, ritrovato il dipinto "Salvator Mundi" trafugato due anni fa

Ansa

Era in un appartamento di Napoli il "Salvator Mundi", dipinto di scuola leonardesca trafugato due anni fa dalla cappella Muscettola nel capoluogo partenopeo, dove è stato ricollocato. Il quadro, che risale al XV secolo, faceva parte di una collezione custodita nel museo "Doma" della Basilica di San Domenico Maggiore. Fermato per ricettazione il proprietario dell'appartamento in cui il quadro è stato rinvenuto dagli uomini della Squadra mobile.