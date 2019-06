Firenze, torna il quadro rubato dai nazisti durante l'occupazione tedesca

Torna a Firenze il dipinto "Vaso di Fiori" del pittore olandese Jan van Huysum. L'opera sarà restitutita alla Galleria di Palazzo Pitti a Firenze: era stata rubata dal museo fiorentino durante l'occupazione tedesca nella Seconda Guerra Mondiale e da allora è rimasto in Germania. I Ministri degli Esteri di Germania e Italia, Heiko Maas ed Enzo Moavero si recheranno nel capoluogo toscano per l'occasione. La data dell'evento è in via di definizione. Lo fa sapere tramite una nota la Farnesina.