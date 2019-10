Napoli, rissa tra automobilisti: taxi preso a sprangate

Panico per le strade centrali di Napoli in un pomeriggio di fine ottobre. In corso Arnaldo Lucci un automobilista ha preso a sprangate un taxi dopo un diverbio con il tassista per problemi di viabilità. E' poi risalito in auto e ha tentato di investire il rivale prima di darsi alla fuga. Alla scena hanno assistito dei passanti che hanno ripreso l'aggressione e inviato le immagini al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Contro inciviltà e delinquenza, servono rinforzi sul territorio", è la sua richiesta diretta al ministro dell'Interno Lamorgese,