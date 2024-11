Napoli, rapinarono Neres di orologio da oltre 100mila euro: 3 arresti

I carabinieri di Napoli hanno arrestato tre persone per la rapina ai danni del giocatore brasiliano Neres, avvenuta il 1° settembre. Mentre rientrava in hotel dopo una partita allo stadio Maradona al calciatore venne portato via un orologio da oltre 100mila euro. Le tre persone sono ritenute gravemente indiziate del delitto di concorso in rapina pluriaggravata: i rapinatori avrebbero raggiunto il minivan sul quale viaggiava Neres e mentre lo stesso si trovava bloccato nel traffico hanno infranto il vetro del finestrino posteriore facendosi consegnare, sotto la minaccia di un'arma, il prezioso, per poi darsi alla fuga.