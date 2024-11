A Napoli una ragazza si è lanciata da un'auto in corsa per sfuggire agli abusi del conducente di quello che pensava essere un taxi. La giovane è salita pensando che si trattasse dell'auto che stava aspettando per tornare a casa, ma una volta a bordo il conducente ha iniziato a molestarla, e quando lei ha reagito l'ha schiaffeggiata e le ha sottratto il cellulare. Dopo la denuncia dell'accaduto, la polizia ha arrestato un 38enne del Casertano per rapina e violenza sessuale.