I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, nel quartiere Fuorigrotta, per un'aggressione al personale sanitario. Una 57enne, per motivi legati al tempo di attesa, ha aggredito un'infermiera, colpendola al volto con uno schiaffo. I militari hanno denunciato la 57enne incensurata. Per l'infermiera del pronto soccorso, nessuna lesione.