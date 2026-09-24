Napoli, picchia la compagna per un commento sui social: arrestato 35enne

Secondo quanto riferito ai militari, l'aggressione sarebbe avvenuta con una serie di pugni e schiaffi, accompagnati da insulti e minacce. Alcuni passanti si sarebbero accorti di quello che stava accadendo e avrebbero tentato di intervenire per fermare l'uomo. Proprio in quei momenti è transitata nella zona una pattuglia dei carabinieri, che ha notato la situazione ed è intervenuta. Anche dopo l'arrivo dei militari, secondo la ricostruzione, il 35enne avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo. L'uomo avrebbe contestato ai carabinieri il fatto che stessero chiedendo i documenti alla compagna: "Non tieni rispetto - avrebbe ripetuto più volte ai militrai - non devi chiedere il documento alla mia ragazza".