Napoli, paziente morto in ospedale: l'Asl condannata a risarcire la famiglia con 600mila euro

Il tribunale di Napoli ha condannato l'Asl Napoli 1 Centro al risarcimento di circa 600mila euro in favore della moglie e del figlio di un paziente deceduto in un ospedale napoletano, a seguito di una gestione clinica ritenuta grave. L'uomo era stato ricoverato al Pronto soccorso dopo essere caduto in casa. Il paziente, che aveva riportato una lesione ossea, soffriva da tempo di patologie cardiache, sottovalutate dai medici che si erano concentrati esclusivamente sul trauma ortopedico. L'uomo è quindi stato ricoverato in un reparto che si rivelerà non idoneo rispetto alla complessità delle sue condizioni generali. Un'omissione che, secondo i legali, ha portato a un progressivo peggioramento e poi alla morte del paziente.