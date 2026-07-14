Napoli, omicidio di Martina Carbonaro, l'ex in lacrime: "Chiedo scusa, ma non il perdono"

Il 20enne chiede scusa, ma non assoluzioni "perché non perdono me stesso di questa brutta cosa". Tucci ha ribadito di voler continuare a chiedere scusa alla famiglia, ma di non aver ancora capito cosa sia successo quel giorno: "Per me è un incubo, non c'è un minuto in cui non penso alla ragazza. Penso cosa stia facendo là fuori, ma lei non c'è più". Poi ancora si dice pronto a pagare il prezzo del proprio gesto: "Le volevo tantissimo bene, sono consapevole e pagherò fino all'ultimo. Non se lo meritava, adesso mi importa solo di lei che non c'è più, purtroppo è andata così".