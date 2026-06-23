INDAGINI IN CORSO

Napoli, 21enne ucciso da un colpo di pistola sotto casa

Secondo le prime indiscrezioni il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata

23 Giu 2026 - 11:08
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
1 di 5
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Un 21enne, Lorenzo Spasiano, è stato ucciso da un colpo di pistola nel Napoletano. L'episodio si è verificato nella notte tra lunedì e martedì sotto casa della vittima, in via Caprera 14. Secondo le prime indiscrezioni il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata e avrebbe raggiunto l'uomo al torace. Il giovane è deceduto dopo essere stato trasportato all'ospedale Cardarelli. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica del fatto e individuare il responsabile. 

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
napoli
omicidio

Sullo stesso tema