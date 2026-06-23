Un 21enne, Lorenzo Spasiano, è stato ucciso da un colpo di pistola nel Napoletano. L'episodio si è verificato nella notte tra lunedì e martedì sotto casa della vittima, in via Caprera 14. Secondo le prime indiscrezioni il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata e avrebbe raggiunto l'uomo al torace. Il giovane è deceduto dopo essere stato trasportato all'ospedale Cardarelli. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica del fatto e individuare il responsabile.