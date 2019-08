Napoli, nuovo caso di formiche all'ospedale San Giovanni Bosco

Ancora formiche all'ospedale "San Giovanni Bosco" di Napoli. Questa volta gli insetti sono comparsi nell'area dedicata ai codici verdi del pronto soccorso. Il fatto è avvenuto due giorni fa ed è già stata eseguita dalla Asl una operazione di bonifica. Al momento sono in corso delle verifiche per accertare le cause della presenza degli insetti. Dopo i casi dei mesi scorsi si è anche valutata l'ipotesi del dolo.