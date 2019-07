L'ex direttore sanitario dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli Giuseppe Matarazzo e l'assistente tecnico Claudio Pucillo sono stati sospesi dal servizio con privazione dello stipendio in merito al caso delle formiche nella struttura scoppiato lo scorso autunno. Lo ha deciso il Collegio Provvedimenti disciplinari dopo un'indagine interna partita a febbraio. "Si è chiuso con la firma del Presidente Collegio Provvedimenti Disciplinari dottor Ciarfera un capitolo importante del recente passato riguardante l'ospedale San Giovanni Bosco", si legge in una nota della Asl Napoli 1 Centro. "A Matarazzo è stata comminata la sanzione di un mese di sospensione dal servizio, a partire dal prossimo 16 luglio e con la privazione della retribuzione. A carico dell'assistente tecnico Claudio Pucillo, la sospensione dal servizio è per 4 mesi di sospensione dal servizio con decorrenza, a far data dal prossimo 4 luglio".