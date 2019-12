Napoli, nel distretto a luci rosse: ecco le ragazze "in vetrina"

Venti euro per un incontro veloce, 50 per una mezz’ora di piacere, 100 per un rapporto completo. E' questo il triste spaccato di via Santa Caterina a Formello, il cosiddetto distretto a luci rosse di Napoli. Le ragazze, per lo più straniere, si affacciano dalle finestre dei "bassi" - piccoli monolocali - in cerca di clienti. Una situazione che si protrae da anni nonostante le continue lamentele dei residenti e le perquisizioni delle forze dell'ordine. A raccontarlo, in un'inchiesta è Il Mattino.