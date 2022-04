Napoli, multata perché senza vaccino: ma la donna è morta nel 1999

Per l'Agenzia delle Entrate rappresentava una cittadina no vax con un'età superiore ai 50 anni che andava sanzionata.

Così l'ha multata. Peccato che la sfortunata Domenica De Stefano all'età che impone per legge l'obbligo del vaccino anti-Covid non ci sia mai arrivata, perché deceduta da giovane in un incidente stradale. Dunque, la sanzione da 100 euro non potendo arrivare alla "presunta 51enne", defunta nella realtà dal 1999 , è stata ricevuta con non poco dispiacere dalla sua famiglia di Napoli .