Napoli, maxi sequestro di farmaci per i centri estetici non autorizzati
I prodotti provenienti da paesi extra-Ue erano stati importati illegalmente tramite corrieri privati, bypassando i canali della distribuzione ufficiale
© Da video
Erano destinati ad essere adoperati nei centri estetici non autorizzati, le oltre 191mila dosi di farmaci a base di tossina botulinica tipo "A" e le creme anestetiche, ben 73mila millilitri, sequestrate dalla Guardia di Finanza nel quartiere Soccavo di Napoli. I farmaci, di esclusivo uso ospedaliero e commercializzabili unicamente da soggetti autorizzati, provenienti da paesi extra-UE, sono stati importati illegalmente tramite corrieri privati, bypassando i canali della distribuzione ufficiale e i previsti controlli delle autorità doganali e sanitarie.
Erano stoccati in un deposito allestito con frigoriferi a uso domestico sistemati in un garage multipiano. La vendita avrebbe fruttato guadagni illegali per oltre mezzo milione di euro. L'organizzatore del traffico "parallelo" dei medicinali estetici è stato denunciato alla Procura di Napoli per ricettazione, esercizio abusivo di una professione, commercio di sostanze tossiche pericolose per la salute pubblica e illecita importazione nello Stato e distribuzione all'ingrosso di medicinali. I prodotti che alimentano la rete di commercializzazione dei centri estetici non autorizzati ai trattamenti sanitari, viene sottolineato in una nota dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, costituiscono un grave rischio per i cittadini, ignari della pericolosità dovuta all'utilizzo di farmaci non conformi, in violazione delle normative vigenti.