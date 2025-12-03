Farmaci anti-obesità, la raccomandazione dell'Oms

Per la prima volta l'Oms ha pubblicato le linee guida sull'utilizzo dei farmaci per combattere l'obesità e ha invitato le case farmaceutiche a ridurre i prezzi, aumentando la loro disponibilità nei Paesi più poveri. I farmaci sotto i riflettori sono i GLP-1, ovvero quelli utilizzati per trattare il diabete di tipo 2, come - per esempio - l'Ozempic, utili nel caso di gravi casi di obesità, quando il paziente è a rischio di infarto, ictus e complicanze renali. L'intervento dell'Organizzazione mondiale della Sanità è legato all'aumento di decessi per la patologia. Nel 2024, si sono registrati 3,7 milioni di morti legate all'obesità nel mondo e le proiezioni indicano che questi dati rischiano di aumentare nei prossimi cinque anni.