Napoli, incidente in scooter dopo un turno di notte al bar: muore una 25enne

Manto stradale scivoloso, stanchezza, forse un malore che potrebbe aver colto Rita improvvisamente mentre era alla guida del ciclomotore. Queste le principali ipotesi vagliate dalle forze dell'ordine che cercano di ricostruire le cause dell'incidente. Dai rilievi non emergono segni di frenate improvvise e sembra che al momento dello schianto non ci fosse nessun altro veicolo su Calata Fontanelle, l'arteria che dal Rione Materdei porta fino alla Sanità, nel cuore di Napoli. Il casco non è riuscito a salvarle la vita e la giovane è morta sul colpo.

Le prime indagini

L’esatta posizione del motorino e del corpo della giovane sono in fase di accertamento. Nei minuti immediatamente successivi all'incidente, alcuni passanti avrebbero spostato lo scooter, in un disperato tentativo di soccorrere Rita. Questo ha modificato, in parte, lo scenario dell'impatto stradale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Napoli, insieme ai Carabinieri del nucleo Radiomobile. La salma della giovane è stata trasportata al Policlinico Federico II di Napoli, dove sarà effettuata un'autopsia nei prossimi giorni. È stato invece disposto il sequestro per lo scooter sul quale la giovane viaggiava, e anche per un'automobile che, pur non risultando direttamente coinvolta nell'incidente, almeno per il momento, si trovava nelle vicinanze. Accanto alla macchina infatti, sono stati trovati alcuni pezzi di carrozzeria del ciclomotore guidato da Rita.