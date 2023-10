Napoli, nel 2024 arriverà una nuova Venere degli Stracci

La Venere degli Stracci tornerà a Napoli in piazza Municipio.

L'opera di Michelangelo Pistoletto era stata distrutta da un incendio doloso il 12 luglio scorso, per questo motivo il maestro ha deciso di realizzarne una nuova e di donarla alla città in modo permanente. Il monumento sarà inaugurato il 22 gennaio 2024 e sarà esposto in piazza per quattro mesi per poi essere collocato in uno spazio protetto. Per evitare che la nuova Venere degli Stracci possa essere danneggiata o distrutta ancora una volta, il Comune ha previsto un servizio di vigilanza.