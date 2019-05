Napoli, il piccolo Alex è guarito: "Ora gioca e ride, è nato tre volte"

Il ricordo della flebo, del lettino in ospedale, è ormai sbiadito, evanescente come le bolle che ora insegue per strada, sorridendo alla vita. Alex , due anni, guarito grazie a un trapianto di midollo da una malattia rara, la linfoistiocitosi emofagocitica, è davvero un bambino speciale perché, raccontano i genitori, " è nato tre volte . Ora il futuro non fa più paura".

Alex ha subito un trapianto di cellule prelevate dal papà. L'intervento è stato effettuato all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Per il piccolo si era mobilitata tutta Italia, ma nessuno dei donatori, in fila per donargli il midollo, era risultato compatibile.



Ora Alex, a Napoli dai nonni materni, divora con energia e stupore ogni momento della giornata, corre e gioca spensierato. "Il momento più bello, quando la sera ci ritroviamo nel lettone tutti e tre. Vederlo dormire sereno allarga il cuore", dicono i genitori, Paolo e Cristiana.



Il papà ha ripreso il lavoro a Londra, ma raggiunge il suo bimbo tutti i fine settimana. La normalità, finalmente, è quella cornice in cui ogni cosa ha ritrovato il posto giusto: una passeggiata, un abbraccio, un sorriso - dopo tanta sofferenza - hanno un valore inestimabile. Come le parole di Paolo e Cristiana, ancora emozionati, che ripetono: "Gli piacciono le bolle di sapone e ama giocare con le macchinine".