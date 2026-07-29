Stavano giocando a pallone a Grumo Nevano (Napoli) quando uno dei ragazzini - così pare - ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per protestare con i giovani, ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Frattamaggiore, sarebbe in pericolo di vita a causa di una violenta emorragia. L’aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri: nella notte è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale. È accusato di tentato omicidio volontario.