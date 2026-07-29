Napoli, litigano per un pallone: 18enne prende a calci e pugni un anziano | È in pericolo di vita
Lite degenera nel sangue sul sagrato della basilica di San Tammaro. Il giovane è stato arrestato e portato in carcere, è accusato di tentato omicidio
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Stavano giocando a pallone a Grumo Nevano (Napoli) quando uno dei ragazzini - così pare - ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per protestare con i giovani, ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Frattamaggiore, sarebbe in pericolo di vita a causa di una violenta emorragia. L’aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri: nella notte è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale. È accusato di tentato omicidio volontario.
Lo scontro in piazza e l'aggressione
Non è ancora del tutto chiaro cosa abbia spinto gli anziani a recarsi sul sagrato davanti alla basilica di San Tammaro e riprendere i ragazzini. Forse gli eccessivi schiamazzi, forse una finestra andata in frantumi o l'ennesimo pallone finito nel circolo accanto. Uno degli anziani, di fronte alla strafottenza dei ragazzini, avrebbe spinto uno dei ragazzi. Sarebbe stata questa la scintilla che ha provocato la violenta reazione del 18enne. Il giovane si è però accanito su un anziano che aveva tentato di intervenire per placare gli animi: lo ha prima spinto a terra, poi lo ha centrato con un violentissimo calcio alla testa provocandogli un'emorragia.
L'arresto e le accuse
Il diciottenne, che ha un precedente per guida in stato di alterazione da stupefacente, è indagato per tentato omicidio volontario ed è stato condotto in carcere. L'anziano colpito versa ancora in gravissime condizioni, è ricoverato nel reparto di rianimazione per una importante emorragia celebrale.