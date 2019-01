Napoli, formiche e degrado all’ospedale San Giovanni Bosco: “Condizioni indescrivibili”

Non si placano le polemiche intorno all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. La struttura, finita sulle prime pagine di tutti i giornali italiani meno di un mese fa per una foto che ritraeva una degente ricoperta da formiche, torna a far parlare di sé. Sì, perché da allora nulla sembra essere cambiato: “Mia madre è ricoverata qui dentro, ma è da ieri che non riesco a parlare con un medico – racconta a “Pomeriggio Cinque” la figlia di una ricoverata – i bagni sono inutilizzabili: condizioni indescrivibili”.



Insieme a lei c’è anche Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità dell’Asl di Napoli: “È inaccettabile questa situazione. Purtroppo l’ospedale, che è tra i più giovani della città, non ha mai avuto interventi strutturali. Andrà chiuso reparto per reparto per fare una bonifica definitiva”.