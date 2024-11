Napoli, falso cieco percepisce pensione per 20 anni: sequestrati 125mila euro

Un uomo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, avrebbe percepito per quasi venti anni e senza averne i requisiti, perché ipovedente e non cieco totale, la pensione per cecità assoluta e l'indennità di accompagnamento. Per questo è indagato, con la moglie, per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. I finanzieri hanno sequestrato quasi 125mila euro. L'uomo, come è emerso dai video girati dai militari, era in realtà in grado di camminare e attraversare la strada senza necessità di accompagnamento, inserire le chiavi nella serratura della porta e anche firmare senza difficoltà un verbale di constatazione.