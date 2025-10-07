Napoli, falso cieco incassa invalidità per 20 anni

Per 20 anni si è finto cieco, incassando dall'Inps una maggiore pensione e relativa indennità accompagnamento, per un importo superiore complessivamente a 150mila euro. A smascherarlo la guardia di finanza. Arresti domiciliari, così, per una coppia di coniugi di Castellammare di Stabia (Napoli). I due sono indagati per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico in atti pubblici mediante induzione in errore di medici inquadrati in strutture pubbliche, relativi alla pensione di invalidità e all'indennità di accompagnamento erogate.