Napoli, esce dal carcere per il battesimo della figlia ma non rientra: ritrovato dai carabinieri dentro un armadio della madre
Il 22enne era in fuga dallo scorso 16 settembre dal carcere di Bellizzi Irpino. Il blitz a Giugliano: i militari hanno fatto irruzione dal balcone
© Carabinieri
Era uscito dal cancello principale del carcere lo scorso 16 settembre per un permesso premio, che gli era stato concesso per partecipare al battesimo della figlioletta. Ma, dopo la celebrazione, non ha più fatto ritorno in cella. È stato arrestato a Giugliano, in provincia di Napoli, un 22enne detenuto nella struttura penitenziaria di Bellizzi Irpino, nell'Irpinia. I carabinieri lo avrebbero trovato all'interno di un armadio nell'abitazione della madre, a Giugliano.
La fuga e le ricerche
Per tre settimane, il giovane era riuscito a far perdere le sue tracce. A rintracciarlo sono stati infine i carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania, che avevano stretto progressivamente il cerchio fino a puntare con sicurezza all'abitazione della madre del giovane. Quando però i militari si sono presentati alla porta, nessuno ha aperto.
Le manette e il trasferimento in carcere
Gli uomini dell'Arme hanno dovuto allora arrangiarsi, accedendo da un balcone dopo aver circondato l'edificio per eliminare qualunque possibilità di fuga. Il giovane a quel punto avrebbe tentato di nascondersi all'interno di un armadio, ma il suo nascondiglio è stato individuato durante le perquisizioni dei carabinieri. Per il giovane sono scattate le manette ed è stato trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale: qui dovrà scontare una pena di tre mesi e due giorni di reclusione.