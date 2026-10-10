Napoli, esce dal carcere per il battesimo della figlia ma non rientra: ritrovato dai carabinieri dentro un armadio della madre

Gli uomini dell'Arme hanno dovuto allora arrangiarsi, accedendo da un balcone dopo aver circondato l'edificio per eliminare qualunque possibilità di fuga. Il giovane a quel punto avrebbe tentato di nascondersi all'interno di un armadio, ma il suo nascondiglio è stato individuato durante le perquisizioni dei carabinieri. Per il giovane sono scattate le manette ed è stato trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale: qui dovrà scontare una pena di tre mesi e due giorni di reclusione.