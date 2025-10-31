Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
era stata assunta da 4 giorni

Napoli, educatrice lega una bimba in mensa all'asilo: licenziata

La segnalazione è arrivata ai carabinieri da parte della madre, che ha scelto di non sporgere denuncia

31 Ott 2025 - 09:41
© Afp

© Afp

Grave episodio in una scuola dell'infanzia paritaria del quartiere Pianura di Napoli: un'educatrice avrebbe legato una bambina a una sedia in mensa, utilizzando una sciarpa. La segnalazione è arrivata ai carabinieri da parte della madre della piccola, che era stata informata dell'accaduto da persone presenti nella struttura. La direttrice dell'asilo ha riferito di aver già adottato un provvedimento immediato di allontanamento nei confronti della collaboratrice, che era stata assunta soltanto quattro giorni prima.

Leggi anche

Schiaffi e scossoni ai bimbi dell'asilo nido, tre educatrici sospese a Potenza

Treviso, la maestra licenziata per il profilo su OnlyFans raggiunge l'accordo con l'asilo

L'episodio si sarebbe verificato durante l'orario del pranzo, quando la bambina, seduta al tavolo, sarebbe stata legata alla sedia dall'educatrice. Fortunatamente la piccola non ha riportato lesioni fisiche. La madre, rassicurata sulle condizioni della figlia e sulle misure adottate dalla scuola, ha scelto di non presentare denuncia.

La vicenda, ora al vaglio delle autorità competenti, ha suscitato sconcerto tra i genitori e il personale scolastico. La direttrice ha sottolineato che la scuola ha agito con tempestività, procedendo al licenziamento immediato per garantire la sicurezza e la serenità dei bambini affidati alla struttura.

Ti potrebbe interessare

napoli

Sullo stesso tema