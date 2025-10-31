Napoli, educatrice lega una bimba in mensa all'asilo: licenziata

Grave episodio in una scuola dell'infanzia paritaria del quartiere Pianura di Napoli: un'educatrice avrebbe legato una bambina a una sedia in mensa, utilizzando una sciarpa. La segnalazione è arrivata ai carabinieri da parte della madre della piccola, che era stata informata dell'accaduto da persone presenti nella struttura. La direttrice dell'asilo ha riferito di aver già adottato un provvedimento immediato di allontanamento nei confronti della collaboratrice, che era stata assunta soltanto quattro giorni prima.