Napoli, educatrice lega una bimba in mensa all'asilo: licenziata

La segnalazione è arrivata ai carabinieri da parte della madre, che ha scelto di non sporgere denuncia
© Afp
Grave episodio in una scuola dell'infanzia paritaria del quartiere Pianura di Napoli: un'educatrice avrebbe legato una bambina a una sedia in mensa, utilizzando una sciarpa. La segnalazione è arrivata ai carabinieri da parte della madre della piccola, che era stata informata dell'accaduto da persone presenti nella struttura. La direttrice dell'asilo ha riferito di aver già adottato un provvedimento immediato di allontanamento nei confronti della collaboratrice, che era stata assunta soltanto quattro giorni prima.
L'episodio si sarebbe verificato durante l'orario del pranzo, quando la bambina, seduta al tavolo, sarebbe stata legata alla sedia dall'educatrice. Fortunatamente la piccola non ha riportato lesioni fisiche. La madre, rassicurata sulle condizioni della figlia e sulle misure adottate dalla scuola, ha scelto di non presentare denuncia.
La vicenda, ora al vaglio delle autorità competenti, ha suscitato sconcerto tra i genitori e il personale scolastico. La direttrice ha sottolineato che la scuola ha agito con tempestività, procedendo al licenziamento immediato per garantire la sicurezza e la serenità dei bambini affidati alla struttura.