Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edile

I corpi di due donne sono stati ritrovati in un cantiere edile a Pollena Trocchia, provincia di Napoli. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco e i militari della Tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia, qualche minuto prima dell'una di notte, dopo una segnalazione. I corpi, ancora in corso di identificazione, sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione.