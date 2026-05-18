Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edile

I corpi di due donne sono stati ritrovati in un cantiere edile a Pollena Trocchia, provincia di Napoli. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco e i militari della Tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia, qualche minuto prima dell'una di notte, dopo una segnalazione. I corpi, ancora in corso di identificazione, sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione.
Appare improbabile il suicidio
Secondo una prima ricostruzione, le due donne sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Sul posto sono intervenuti anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo Carabinieri di Torre Annunziata. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto, ma momentaneamente appare improbabile l'ipotesi suicidio.