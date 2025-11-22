Logo Tgcom24
DOPO IL TRASPORTO IN OSPEDALE

Napoli, colpito da uno sparo alla testa: morto un 19enne

Dalle prime indagini della polizia, è emerso il presunto coinvolgimento della vittima nello spaccio di droga. A dare l'allarme sono stati gli amici che erano con lui

22 Nov 2025 - 10:04
Un 19enne è morto nella notte a Napoli dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola alla fronte. Alcuni amici lo hanno accompagnato d'urgenza all'ospedale, dove il ragazzo è apparso subito in condizioni disperate. Sul posto è intervenuta la Squadra mobile. I testimoni hanno raccontato che si trovavano a bordo di un'auto, quando hanno sentito un forte rumore e si sono accorti che il loro amico era stato colpito alla testa. Dalle prime indagini della polizia, è emerso il presunto coinvolgimento della vittima nello spaccio di droga.

L'episodio è avvenuto intorno all'una e mezza. Il giovane era stato ricoverato in prognosi riservata ed è deceduto dopo poco tempo. Il proiettile è entrato e uscito dalla fronte del 19enne, non lasciandogli scampo

