la tragedia

Napoli, crolla il solaio di un balcone in via Imbriani: un morto

Ancora da chiarire le cause del crollo e l'identità della persona deceduta

09 Nov 2026 - 11:17
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Un cedimento improvviso si è trasformato in tragedia a Napoli, dove una persona ha perso la vita dopo il crollo del solaio di un balcone in via Imbriani. La vittima si trovava sulla struttura nel momento in cui questa ha ceduto, precipitando in seguito al collasso. La strada collega via Salvator Rosa con la zona del Vomero. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale dell'Ufficio prevenzione generale della Polizia di Stato, impegnato nei primi rilievi per ricostruire la dinamica. Al momento la vittima non è stata ancora identificata.

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