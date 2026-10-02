Napoli, morta dopo tre interventi estetici: condannati i tre sanitari imputati

Il tribunale di Torre Annunziata, a Napoli, ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella Casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco, sempre provincia di Napoli. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e un mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben tre interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia.