Napoli, chiede a un passeggero di non fumare e di indossare la mascherina: capotreno colpito da una testata al volto

L'episodio si è verificato domenica 5 luglio, intorno alle 13. Come riporta Il Mattino, alcuni turisti hanno segnalato al capotreno che un passeggero non indossava la mascherina e stava fumando. Il lavoratore è così intervenuto, provando a spiegare all'uomo che quella condotta non era consentita sul treno, ma lui non ha voluto sentire ragioni. Così, mentre il capotreno gli stava chiedendo di esibire il biglietto, il passeggero, uno straniero privo di documenti, lo ha aggredito colpendolo con una testata al volto senza indossare la mascherina.

La corsa si è interrotta e sul posto sono arrivati i poliziotti, che hanno portato via l’aggressore. Il capotreno, che si trova in ospedale, non è in gravi condizioni.