Coronavirus, tossisce in treno: i passeggeri fanno fermare il convoglio per paura del contagio

Tossisce in treno e il macchinista, su pressione dei passeggeri preoccupati che l'uomo potesse avere il coronavirus, ferma il convoglio. E' accaduto sull'Intercity 35674 in viaggio da Livorno a Milano. Il mezzo è rimasto fermo per circa mezz'ora alla stazione di Sestri Levante, in provincia di Genova, ed è poi ripartito dopo che il capotreno si è consultato con 112 e sanitari. L'uomo ha completato il viaggio da solo in un vagone fino a Milano. Lo riporta La Nazione.