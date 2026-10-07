Napoli, neonato morto dopo il parto: arrestato il primario, è ai domiciliari | Sospesi due medici e un'ostetrica

Non solo avrebbero avuto responsabilità - colposa - nella morte di un neonato subito dopo il parto, ma avrebbero addirittura tentato subito dopo di nascondere quelle responsabilità. Quattro sanitari, tre medici e un'ostetrica, sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo - nato circa un mese prima - sarebbe deceduto a fine marzo 2024 all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Per il primario pro tempore del reparto di Ginecologia sono stati disposti gli arresti domiciliari.