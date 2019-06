Napoli, camorra negli appalti pubblici: sette arresti

I carabinieri di Torre Annunziata (Napoli) hanno arrestato sette persone ritenute responsabili di concorso esterno in associazione mafiosa e concorso in estorsione. Le indagini hanno evidenziato gli interessi della criminalità negli appalti banditi dal Comune torrese e le richieste estorsive alle imprese impegnate nei lavori pubblici. I militari hanno inoltre sequestrato beni e quote societarie per un valore di tre milioni di euro.