Napoli, camorra e appalti: 13 arresti e un sequestro

I reati contestati, a vario titolo, sono associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione, turbativa delle gare d'appalto e delle procedure di affidamento, emissione di fatture per operazioni inesistenti e tentata estorsione aggravata. Per altri 18 indagati sono stati disposti inviti a comparire per l'interrogatorio preventivo. Al centro dell'indagine i rapporti tra esponenti del clan Veneruso e imprenditori dei settori ambientale e sanitario che, secondo gli inquirenti, avrebbero beneficiato dell'influenza della cosca, contribuendo in cambio al suo sostentamento. Gli accertamenti hanno riguardato appalti e affidamenti nei comuni di Volla, Casoria, Somma Vesuviana e Cercola, oltre a procedure nel settore sanitario regionale e a presunti accordi corruttivi relativi alla nomina del commissario coordinatore di un centro di servizi per le cooperative. Il gip ha inoltre disposto il sequestro preventivo di una società con sede a Volla. Eseguite anche perquisizioni nei confronti di 22 indagati e di una persona non indagata.