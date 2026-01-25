Cercava un cappotto visto online, ma ha trovato un'offesa: "Se ha la taglia 48, se le piace mangiare, non è colpa nostra". Una telefonata di pochi minuti, una frase buttata lì con leggerezza da una commessa e una ferita che brucia ancora. L'episodio risale al 13 gennaio. Dopo aver visto online un cappotto che le interessava, una donna contatta telefonicamente il negozio per una semplice informazione: sapere se il capo fosse disponibile in taglia 48. Alla risposta negativa, segue la replica che trasforma una normale conversazione commerciale in qualcosa di ben diverso, percepito come un attacco personale e offensivo.