Napoli, si tuffa da uno scoglio alla Baia di Ieranto ma finisce su un bagnante: è grave
Il giovane si è lanciato senza accorgersi della presenza dell'uomo in acqua. Salvato dai presenti e trasportato in elicottero all'Ospedale del Mare
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Si è lanciato dall'alto di uno scoglio della Baia di Ieranto, in provincia di Napoli, ma non ha guardato chi si trovava sotto di lui. È ricoverato in gravi condizioni un giovane, che si sarebbe scontrato al termine del suo tuffo con un bagnante, in quel momento in acqua. Immediato l'intervento dei soccorsi, che sono giunti sul posto anche con un elicottero.
Il tuffo, lo scontro e lo svenimento
L'incidente è accaduto durante la giornata di giovedì 27 agosto. Il giovane si era arrampicato su una delle pareti di roccia della Baia e aveva saltato, come tanti, per esibirsi in un tuffo spettacolare. Peccato che, esattamente sotto di lui, si trovava un altro uomo. Il giovane avrebbe perso conoscenza subito dopo l'impatto ed è stato portato a riva da altri presenti, che gli hanno liberato le vie aeree. A dare l'allarme è stata una guardia ambientale escursionistica, che ha assisto alla scena per caso.
L'arrivo dei soccorsi e il trasferimento in elicottero
Sul posto sono giunti in pochissimo tempo gli uomini del Soccorso alpino della Campania, che sono riusciti a individuare il luogo dell'incidente con precisione grazie all'app GeoResQ usata dalla guida. Il giovane avrebbe iniziato a riprendere conoscenza solo dopo oltre un quarto d'ora. Vista la gravità delle sue condizioni, i soccorsi hanno chiesto l'intervento di un elicottero. Il ragazzo è stato dunque immobilizzato a una barella e issato sul velivolo, che l'ha trasportato all'ospedale del Mare di Napoli.