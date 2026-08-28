Napoli, si tuffa da uno scoglio alla Baia di Ieranto ma finisce su un bagnante: è grave

L'incidente è accaduto durante la giornata di giovedì 27 agosto. Il giovane si era arrampicato su una delle pareti di roccia della Baia e aveva saltato, come tanti, per esibirsi in un tuffo spettacolare. Peccato che, esattamente sotto di lui, si trovava un altro uomo. Il giovane avrebbe perso conoscenza subito dopo l'impatto ed è stato portato a riva da altri presenti, che gli hanno liberato le vie aeree. A dare l'allarme è stata una guardia ambientale escursionistica, che ha assisto alla scena per caso.