Savona, 70enne annega ad Alassio: terza vittima in un giorno in Liguria

Un'altra vittima si è registrata in poche ore nel Ponente Ligure dopo la duplice tragedia in mare di Andora. Nel pomeriggio, un bagnante settantenne ha perso la vita durante una nuotata ad Alassio, nel savonese. L'uomo è andato in difficoltà mentre si trovava in mare, a poca distanza dalla riva. A dare l'allarme sono stati alcuni testimoni sulla spiaggia che hanno cercato di soccorrerlo per primi; sul posto sono poi intervenuti 118 e capitaneria di porto. Portato a Riva è stato sottoposto alle manovre di rianimazione ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. L'ipotesi è quella che abbia avuto un malore durante la nuotata.