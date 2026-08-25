La tragedia si sarebbe consumata intorno alle 11 di martedì mattina nelle acque di Andora, davanti alla spiaggia della Sacra Famiglia. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, il turista che ha perso la vita e la moglie sarebbero residenti in provincia di Cuneo. L'allarme sarebbe scattato poco tempo dopo l'ingresso della coppia in acqua. Stando alle prime ipotesi, dopo essere riuscito a salvare la donna, il bagnino avrebbe accusato un malore in mare a causa dello sforzo mentre stava portando verso riva il marito.

