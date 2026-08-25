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Si è tuffato in mare per soccorrere un uomo in difficoltà, ma nessuno dei due è riuscito a tornare a riva: un bagnino e un turista sono deceduti tra le onde ad Andora, in provincia di Savona, nella tarda mattinata di martedì. L'assistente ai bagnanti poco prima era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo, per poi immergersi di nuovo nel disperato tentativo di portare anche lui sulla terraferma.
La dinamica dei decessi: la crisi in acqua e il probabile malore
La tragedia si sarebbe consumata intorno alle 11 di martedì mattina nelle acque di Andora, davanti alla spiaggia della Sacra Famiglia. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, il turista che ha perso la vita e la moglie sarebbero residenti in provincia di Cuneo. L'allarme sarebbe scattato poco tempo dopo l'ingresso della coppia in acqua. Stando alle prime ipotesi, dopo essere riuscito a salvare la donna, il bagnino avrebbe accusato un malore in mare a causa dello sforzo mentre stava portando verso riva il marito.