Mamma e figlia di 12 anni aggredite da un lupo a Gallipoli, il turista che le ha salvate: "Pochi minuti e la bambina non ce l'avrebbe fatta"

"Dava dei morsi continui alla bambina e anche alla madre. Sono state miracolate che io fossi lì, la bambina altri due minuti e non viveva. Ve lo assicuro" racconta l'uomo all'inviato di "Morning News". "Inizialmente gli ho dato un calcio e ho detto alla donna e sua figlia di scappare e mettersi in salvo. Rimasto solo, ho iniziato a urlare come un forsennato pensando che così facendo il lupo scappasse, invece ha iniziato ad attaccarmi. Prima mi ha morso sotto il braccio, poi sono caduto a terra e a forza di dare pugni mi sono fratturato la mano. Fortunatamente poi ho trovato una sedia e l'ho centrato in pieno, così l'ho allontanato" prosegue.