Mamma e figlia di 12 anni aggredite da un lupo a Gallipoli, il turista che le ha salvate: "Pochi minuti e la bambina non ce l'avrebbe fatta"
A "Morning News" l'uomo: "Potevo fare finta di niente come altri ma ho deciso di intervenire per la bambina"
© Da video
Tre turisti sono stati aggrediti da un lupo nella pineta di un noto resort di Punta Pizzo, a sud di Gallipoli, in Puglia. Le immagini registrate dall'impianto di video sorveglianza della struttura ricettiva mostrano un uomo di 47 anni che presta soccorso a una donna di 52 anni e alla figlia dodicenne, prese di mira da un lupo, aiutandole a fuggire e provando in tutti i modi di difendersi dall'attacco dell'animale selvatico. "Voleva cibarsi e mangiare la bambina, quando finiva con lei sono sicuro che avrebbe mangiato anche me" ha detto il turista.
"Dava dei morsi continui alla bambina e anche alla madre. Sono state miracolate che io fossi lì, la bambina altri due minuti e non viveva. Ve lo assicuro" racconta l'uomo all'inviato di "Morning News". "Inizialmente gli ho dato un calcio e ho detto alla donna e sua figlia di scappare e mettersi in salvo. Rimasto solo, ho iniziato a urlare come un forsennato pensando che così facendo il lupo scappasse, invece ha iniziato ad attaccarmi. Prima mi ha morso sotto il braccio, poi sono caduto a terra e a forza di dare pugni mi sono fratturato la mano. Fortunatamente poi ho trovato una sedia e l'ho centrato in pieno, così l'ho allontanato" prosegue.
"Potevo fare finta di niente come altri ma non ce l'ho fatta, ho deciso di intervenire per la bambina. Lo farei altre cento milioni di volte" conclude.