A intervenire, nel corso di servizi mirati, è stato il Personale della Squadra Mobile, con il supporto del Nucleo Artificieri dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. All'interno dell'abitazione le forze dell'ordine hanno trovato 18 pistole, tra cui una Smith & Wesson, delle Glock e delle Beretta di vari modelli, 4 fucili, 19 caricatori, 12 cartucce da arma lunga, 488 munizioni di vario calibro e un mirino telescopico. Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato anche 42 confezioni di droga contenenti oltre 25 kg di hashish, 7 involucri di cocaina del peso di 765 grammi, 2 giubbotti antiproiettile e 3 maschere realistiche in gomma, riproducenti volti umani con baffi, lentiggini, pizzetto e altri dettagli per camuffarsi senza destare sospetti. Infine, è stato ritrovato dagli operatori, che hanno perlustrato a fondo tutto l'appartamento, una granata, nascosta sotto il materasso di un letto a castello.