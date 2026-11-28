Nonna e nipote con arsenale, 18 pistole e bomba a mano sotto il letto: arrestati
I due, una 68enne e un 19enne, tratti in arresto per detenzione illegale di armi da guerra e di armi clandestine, relativo munizionamento, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti
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In casa avevano armi, droga e persino una granata. Una donna di 68 anni e un ragazzo di 19 anni, rispettivamente nonna e nipote, sono stati arrestati nelle ultime ore a Napoli. L'operazione è stata condotta dalla polizia di Stato e i due sono stati tratti in arresto per detenzione illegale di armi da guerra e di armi clandestine, relativo munizionamento, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, reati aggravati dal metodo mafioso.
Napoli, avevano armi, droga e una granata in casa: arrestati
A intervenire, nel corso di servizi mirati, è stato il Personale della Squadra Mobile, con il supporto del Nucleo Artificieri dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. All'interno dell'abitazione le forze dell'ordine hanno trovato 18 pistole, tra cui una Smith & Wesson, delle Glock e delle Beretta di vari modelli, 4 fucili, 19 caricatori, 12 cartucce da arma lunga, 488 munizioni di vario calibro e un mirino telescopico. Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato anche 42 confezioni di droga contenenti oltre 25 kg di hashish, 7 involucri di cocaina del peso di 765 grammi, 2 giubbotti antiproiettile e 3 maschere realistiche in gomma, riproducenti volti umani con baffi, lentiggini, pizzetto e altri dettagli per camuffarsi senza destare sospetti. Infine, è stato ritrovato dagli operatori, che hanno perlustrato a fondo tutto l'appartamento, una granata, nascosta sotto il materasso di un letto a castello.