Napoli, l'assegnataria muore e la casa popolare viene occupata: "Non consentono nemmeno di recuperare i ricordi di una vita"

A Napoli, nel quartiere Ponticelli, una casa popolare è stata occupata dopo che l'assegnataria è morta. È quanto denuncia su Facebook il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli. "Si tratta della seconda occupazione in meno di un anno, commessa dalla stessa famiglia. La povera signora Angela non c'è più, ma la sua memoria continua a essere offesa da occupanti abusivi senza scrupoli che non consentono nemmeno ai familiari di recuperare i ricordi di una vita. Oggetti che finiranno nella spazzatura, come già accaduto nella prima occupazione. Stavolta abbiamo assistito anche a minacce dirette contro la figlia Luisa, a cui va tutta la nostra solidarietà", dichiara Borrelli.