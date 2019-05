Napoli, arbitro pestato a sangue dopo la partita: "Perché ho denunciato"

“Ti è piaciuto fare la denuncia al commissariato di Afragola?”. Questa la frase che Francesco, un arbitro, ha sentito mentre due persone lo pestavano al termine di una partita in provincia di Napoli. Il giovane direttore di gare, 20enne, è stato brutalmente picchiato e crede di sapere anche il perché.



“Due settimane prima di questa aggressione - racconta Francesco a "Le Iene" - un calciatore del Cardito entrò a fine partita nel mio spogliatoio spaccando la porta con un calcio. Subito dopo ritrovai anche la mia auto rigata". Durante lo stesso episodio pare sia intervenuta una terza persona: "Mi ha mostrato un distintivo - spiega l'arbitro campano - e mi ha detto di non scrivere nulla sul referto perchè lavora in commissariato". Francesco però ha sporto lo stesso denuncia, e 15 giorni dopo è stato pestato violentemente con calci e pugni.



L'inviato delle "Iene", Nicolò De Devitiis, ha cercato il poliziotto che si è difeso: "Gli ho semplicmente detto che non sarebbe successo nulla". Il programma ha provato a fare incontrare le parti in causa, compreso il presidente del Cardito Calcio, ma non si è andato oltre la stretta di mano e i chiarimenti sembrano ancora lontani".